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تراجع جديد لسعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

03:10 م الخميس 25 يوليو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب مجددا اليوم الخميس في مصر 15 جنيها خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الذهب قد تراجع 15 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بسعره أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2173 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3260 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2375 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.97%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا
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