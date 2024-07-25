ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40582 جنيها، بزيادة 396 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42022 جنيه، بزيادة 876 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2347 جنيه، بزيادة 126 جنيها.