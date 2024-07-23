سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 18 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2567 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2408 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، بارتفاع بنسبة 0.48%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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