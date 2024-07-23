أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40204 جنيهات، بتراجع 111 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41456 جنيها، بتراجع 131 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2348 جنيها، بزيادة 30 جنيها.