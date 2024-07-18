سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2210 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2841 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3315 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3789 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 26520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2476 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 0.35%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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