الرقابة المالية: 47 مرشحا لانتخابات مجلس إدارة مصر للمقاصة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أعداد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بلغت 47 مرشح وذلك وفق بيان مرسل اليوم من الهيئة وتم نشره على البورصة المصرية.

وتابع بيان الهيئة، أن إجمالي عدد المرشحين لمجلس إدارة الشركة مقسمين لعدد 9 طلبات ترشح لتمثيل الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية بجانب عدد 8 طلبات ترشح لتمثيل الجهات التى تزاول نشاط أمناء حفظ ( بنوك / شركات)، بالإضافة إلى عدد 26 طلب ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركة و عدد 4 طلبات ترشح من المستقلين من غير مساهمي الشركات المقيدة أسهمها بالإيداع المركزي بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 136 ) لسنة 2024.

وأضاف البيان، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرار خاص بتشكيل لجنتين؛ وذلك بعدما قامت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بإرسال القوائم الخاصة بالأسماء وبيانات للهيئة بتاريخ 14 يوليو 2024.

وأشار البيان، إلى أن اللجنه الأولى تختص بإجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة وذلك إعتباراً من الأسبوع القادم بينما اللجنة الثانية تختص بفحص ودراسة طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط والمتطلبات الواردة تفصيلاً بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 136) لسنة 2024 المشار إليه.

وأوضح البيان، أن سيتم إعداد تقريراً بالموقف النهائي يتضمن نتائج فحص أوراق المرشحين ومدي توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح وموقفه من اجتياز المقابلة وأسباب استبعاد من يتخلف في شأنه أحد الشروط ؛ وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة عليه ليتم نشر أسماء المرشحين الذين تم الموافقة عليهم على موقع الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.