ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم في مصر مع نهاية التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعاره بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2167 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2422 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الاثنين، بنسبة 0.42%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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