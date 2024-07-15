سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف تعاملات اليوم، وصعد سعر الجرام 10جنيهات مقارنة بأسعاره في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2163 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2781 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3245 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3708 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2412 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع 0.01%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب