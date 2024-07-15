المخابز تطالب التموين بالسداد الأسبوعي لمديونيات فرق تكلفة الخبز

كتبت- دينا خالد:

قدمت الشعبة العامة للمخابز، باتحاد الغرف التجارية، مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية، تطالبه فيها بالسماح بسداد مديونيات فرق تكلفة تصنيع الخبز نهاية كل أسبوع، وذلك تيسيراً على أصحاب المخابز للسداد.

وأصدرت وزارة التموين قبل أيام توجيهًا لأصحاب المخابز ينص على سداد مديونيات فرق تكلفة تصنيع الخبز بشكل يومي.

وناشد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أصحاب المخابز، بالسداد اليومي حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبة الإدارية من قبل مديريات التموين بالمحافظات، وذلك لحين البت في مطلب الشعبة العامة بالسداد بشكل أسبوعي.

واستقبل شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس الشعبة للمخابز عبدالله غراب، أس الأحد، بحضور رئيس هيئة السلع التموينية، واستعرض "رئيس الشعبة" بعض المشكلات التي تواجه قطاع المخابز منها مشكلة التأمينات الاجتماعية وبعض الأمور التي تواجه منتسبي الشعبة العامة.