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BBC

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:20 ص الإثنين 15 يوليو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض البلدي باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.78 جنيه، بزيادة 39 قرش.

كرتونة البيض البلدي: 160.24 جنيه، بتراجع 2.64 جنيه.

أسعار البيض مركز معلومات مجلس الوزراء البيض البلدي
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