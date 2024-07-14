خريطة الأسعار اليوم: تراجع الأرز والزيت وارتفاع اللحوم بالأسواق

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز، والزيت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع سعر كيلو الدواجن، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد

تراجع الأرز والزيت وارتفاع اللحوم اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

كيلو الطماطم بـ 11 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)