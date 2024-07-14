تراجع الأرز والزيت وارتفاع اللحوم اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار كيلو الأرز المعبأ، والفول المعبأ، والزيت، والسكر، والمكرونة، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الدقيق، واللحوم، والدواجن، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.3 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 53.66 جنيه، بتراجع 2.84 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.22 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 88.33 جنيه، بتراجع 5.46 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.33 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.39 جنيه، بتراجع 1.52 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.5 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.88 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

لتر زيت الذرة: 106.83 جنيه، بتراجع 4.96 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.96 جنيه، بزيادة 9.65 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.22 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.44 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

كيلو الفول السائب: 44 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 112.81 جنيه، بتراجع 3.48 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 240.56 جنيه، بتراجع 13.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.06 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 114.73 جنيه، بزيادة 10.9 جنيه.