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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10:55 ص الأحد 14 يوليو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39454.54 جنيه، بزيادة 168.83 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41357.14 جنيه ، بتراجع 51.95 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2200.91 جنيه، بزيادة 13.64جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
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