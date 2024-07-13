الغرف التجارية: لا يجب مقارنة الأسعار حاليا بمستواها منذ عامين

كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أهمية انخفاض معدلات التضخم وكيف يؤثر ذلك إيجابيًا على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي التي ترمي إلى تحقيق حياة كريمة للشعب المصري.

في مداخلته الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أكد الوكيل على ضرورة التركيز على خفض الأسعار وضبط السوق في الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لا يجب مقارنة الأسعار حاليا بمستواها منذ عامين.

رئيس اتحاد الغرف التجارية، أوضح أن ثمة تفاؤل يسود مجتمع الأعمال، وهناك رغبة قوية في التعاون مع الحكومة لتحقيق تسعيرة عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد على أنه، رغم التغيرات الاقتصادية الكثيرة التي طرأت خلال العامين الماضيين، فإن الهدف يظل هو خفض الأسعار بالنظر إلى مستوياتها في ديسمبر السابق.

وتطرق الوكيل إلى المبادرة القائمة لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالتكلفة وأن هناك فائضًا في العرض مقابل الطلب، مؤكدًا أن الحكومة لها دور أساسي في هذا من خلال السياسات التي تضعها والتي تؤثر مباشرةً في التكلفة.

وذكر أن اللقاءات بين الحكومة واتحادات الصناعة والغرف التجارية تعد مؤشرًا إيجابيًا لتحفيز روح المجتمع التجاري والصناعي للعمل يدًا بيد مع الحكومة قصد تقليل التكاليف، مما سينعكس في النهاية على انخفاض الأسعار.

في ختام حديثه، أكد الوكيل على أن مصر تُعد سوقًا واعدةً للمستثمرين نظرًا لضخامة حجمها، مما يجعلها بيئة استثمارية جذابة ومحفزة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.