سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2143 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2756 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3215 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2380 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 0.37%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.