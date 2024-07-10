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وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية لتطوير غزل المحلة

09:07 م الأربعاء 10 يوليو 2024

لقاء محمد شيمي مع اللواء أشرف الجندي

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كتبت- أمنية عاصم :

عقد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مع محافظ الغربية لبحث العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في نطاق المحافظة أهمها مشروع تطوير شركة غزل المحلة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير قطاع الأعمال، اليوم الأربعاء، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث كان في استقباله اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وفق بيان من الوزارة اليوم.

والتقى الوزير بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والفعال بين الحكومة ونواب البرلمان؛ لمناقشة مستجدات مشروع التطوير بشركة غزل المحلة، وغيرها من الموضوعات الخاصة بالشركات أو المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة.

واستمع الوزير إلى مقترحات السادة النواب وأجاب على استفساراتهم، مؤكداً الحرص على تعزيز التواصل المجتمعي والعمل الجماعي.

وأضاف أن تنمية الكيانات الصناعية والعنصر البشري في الشركات التابعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مقدمة أولويات العمل.

ووفق البيان، فإن أعمال التحديث والتطوير الجاري تنفيذها بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تستحوذ على جانب كبير من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، إذ تمثل نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع.

وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي تطوير شركة غزل المحلة
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