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أسعار البيض تنخفض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:17 ص الإثنين 01 يوليه 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.99 جنيه، بتراجع 92 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 160.36 جنيه ، بتراجع 3.91 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البيض
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