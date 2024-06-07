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معيط: القطاع الخاص يشارك في تسعير خدمات التأمين الصحي الشامل

12:25 م الجمعة 07 يونيو 2024

الدكتور محمد معيط

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كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن نظام «التأمين الصحي الشامل» يخلق بيئة تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية، حيث يتيح للمستفدين حرية اختيار مقار تلقى الخدمات الصحية بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة.

وأضاف معيط، في إحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، إن الهئية العامة للتأمين الصحي الشامل تشتري الخدمات الطبية من أى مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج.

وأشار معيط، إلى أن أسعار التعاقد فى نظام «التأمين الصحي الشامل» جاذبة، ومحفزة للقطاع الخاص الذي يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دوري من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.

وإوضح معيط، أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.

وأضاف الوزير، أن نظام التأمين الصحى الشامل يعتمد على تنويع مصادر التمويل، أخذًا في الاعتبار العمل على استهداف التوجه للاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد، بما يساعدنا فى بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات من أجل توفير خدمات صحية عالية الجودة، مع تحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين.

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