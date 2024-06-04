ارتفاع المكرونة السويسي وتراجع البلطي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع سعر الجمبري، والكابوريا، والمكرونة السويسي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59و63 جنيها، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و135 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 210 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 120جنيها و300 جنيه، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.