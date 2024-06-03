سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجسي سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2328.8 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 0.06%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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