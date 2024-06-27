البورصة تسمح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية

كتبت - أمنية عاصم :

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم السماح لشركات السمسرة بالمشاركة في سوق أدوات الدين الحكومية سواء سندات أو أذون حكومية.

وأضاف الشيخ، أنه سيتم السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الإكتتاب في زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة والمزمع قيدها في البورصة، وذلك من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) تيسيراً على المتعاملين.

ووفق البيان، جاء ذلك في إطار عقد البورصة إجتماعاً موسعاً من ضمن اجتماعاتها الدورية المنتظمة مع الشركات الأعضاء - بتكرار ربع سنوي على الأقل-، أمس الأربعاء.

والتقى الشيخ أمس ما يزيد عن 60 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين، وقيادات شركات السمسرة، والشركات الأعضاء في مقر البورصة بالقرية الذكية.

وأشار الشيخ إلى أنه سيتم إنشاء نظام آلي لتسجيل أوامر تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار كمرحلة تمهيدية للسماح لشركات السمسرة لتسجيل أوامر عملائها مباشرة عن طريق هذا النظام،.

وأكد رئيس البورصة على أنه جاري حالياً دراسة تفعيل تلك الخطوة مع مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة.

وأضاف أنه جاري أيضا إعداد الإطار العام والإجراءات التي تسمح لشركات السمسرة بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منصة سوق الكربون الطوعي واعتماد الهيئة لقواعد التداول والتي أقرها مجلس إدارة البورصة وكذلك قواعد التسوية التي وضعتها شركة تسويات لخدمات التقاص.

وتقدمت البورصة بمقترح لهيئة الرقابة المالية لتعديل مادة (38) الخاصة بتعاملات الداخليين لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حالياً واستبداله بنظم آلية، وفق الشيخ في البيان.

وتابع رئيس البورصة أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تعديلاً للمادة (29) الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة.

وأضاف الشيخ أن المقترحات تشمل أيضا الإفصاح بطريقة آلية عن المساهمين المالكين لنسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها المالكين لنسبة 3% فأكثر من رأس مال الشركة.