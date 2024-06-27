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البترول: حركة تكليفات جديدة بالقطاع والهيئات التابعة والشركات

02:41 م الخميس 27 يونيو 2024

المهندس طارق الملا

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كتب- أحمد والي:

أصدر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان من الوزارة اليوم الخميس، حركة تكليفات شملت رؤساء الإدارات مركزي بالوزارة، ونائبا للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء نائبا لبعض شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت/ ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

-المهندس أحمد محمد محمود مصطفى – رئيسا للإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية.

-المهندس خالد أحمد أحمد علي البدري – رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

-المهندس تامر محمد إدريس أحمد – نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

-المهندس محمد عبد المجيد علي عبد المجيد – رئيسا لمجلس إدارة الشركة العامة للبترول.

-المهندس محمد مرزوق مرزوق علي – رئيسا تنفيذيا للشركة الفنية لخدمات تشغيل.

-المهندس علاء السيد حسن أحمد – نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لصناعة المواسير (أبيك).

طارق الملا حركة تكليفات البترول
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