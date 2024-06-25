تعاون بين المصرية للاتصالات وجهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب رواد الأعمال

كتب- علاء حجاج:

وقّعت الشركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المصرية للاتصالات اليوم، تهدف مذكرة التفاهم تشجيع رواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم باقات متميزة لخطوط الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت الثابت، بما يساهم في تعزيز قدرتهم على المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية بما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة.

وقّع مذكرة التفاهم محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بموجب هذه المذكرة ستقدم المصرية للاتصالات باقات متميزة لخطوط الهاتف المحمول والإنترنت الثابت لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم مع جهاز تنمية المشروعات، فضلا عن رفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الجهاز لتعزيز قدرته على التعامل مع المنتفعين من برامج الجهاز، بما يسمح بتوفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بهدف المساهمة في تعزيز ريادة الأعمال وتحقيق النمو ودعم جهود التنمية.

أضاف أن الشركة تمتلك خبرات فنية تمكَنها من تقديم أفضل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات والمؤسسات، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بما يساعدهم على العمل في بيئة تكنولوجية متطورة.

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على، إن الجهاز حريص على التعاون مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة لضمان استقرارها و نموها و مشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية.

أوضح أن الجهاز يعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات والتوسع في تقديم مختلف المزايا والحوافز التي تشجع المشروعات غير الرسمية على الانضمام للقطاع الرسمي.

أكد أن التعاون مع المصرية للاتصالات سيتيح المزيد من الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمشروعات القائمة لتشجيعهم على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة مما يسهم في تعزيز قدرات هذه المشروعات وزيادة انتاجيتها وقدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا.