"حديد عز" تتحرك لاقتراض 500 مليون دولار من البنوك

كتبت- أمنية عاصم :

قالت شركة حديد عز القابضة، إنها وافقت على إبرام كفالات تضامنية لصالح الشركات التابعة لها وهي (العز الدخيلة للصلب والعز للدرفلة) للحصول على قروض وتمويل متوسط أو طويل الأجل وذلك بحد أقصى 500 مليون دولار.

جاء ذلك خلال محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت في 8 يونيو الجاري، بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الاثنين.

وأضاف البيان، أن إبرام تلك الكفالات لصالح بنوك التعامل داخل أو خارج جمهورية مصر العربية استفاءً الشروط وتعهدات حصول تلك الشركات التابعة على قروض وتمويل متوسط أو طويل الأجل.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أنه تم الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بأسهم الخزينة وعددها 910.4 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 4.552.405 جنيه بالإضافة تحديد رأس المال المرخص بة بمبلغ 8 مليار جنيه.

وتأسست شركة حديد عز عام 1994 كشركة مساهمة مصرية وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1999 متخصصة في إنتاج وصناعة وتوزيع الحديد الصلب ومنتجاته، تمتلك 4 مصانع ملك لشركة حديد عز القدرة على إنتاج 7 ملايين طن من منتجات الصلب الطويلة والمسطحة سنوياً في جميع أنحاء مصر.