سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر جرام الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت، بنحو 25 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره بنهايه تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2090 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2687 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2322 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، مسجلاً انخفاض بنسبة 1.61 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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