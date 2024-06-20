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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:14 ص الخميس 20 يونيو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تطبيق مصراوي

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كتبت- دينا خالد:

سجلت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق استقرارا خلال تعاملات، اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: استقر عند 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز: سجل 41 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: ظل عند 2150 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
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