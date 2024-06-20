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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:07 ص الخميس 20 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

شهد متوسط أسعار الدواجن الحية استقرارا خلال تعاملات، اليوم الخميس عند أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق 117.5 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.33 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.67 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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