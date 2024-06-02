الإحصاء: 36.5% زيادة في صادرات مصر من الأقطان خلال 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، عن زيادة صادرات مصر من الأقطان بنسبة 36.5% خلال عام 2023 مقارنة بصادرات العام السابق.

ووفق بيان من الجهاز، بلغ إجمالي كمية الصادرات 1.5 مليون قنطار متري من أول موسم الزراعة وحتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) من عام 2023 مقابل 1.1 مليون قنطار متري خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجل إجمالي كمية الإنتاج من القطن الشعر 2.5 مليون قنطار متري في عام 2023 مقابل 3.3 مليون قنطار متري في عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 24.5%.

وذكر البيان، أن الهند كانت أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، حيث بلـغت الكمية المصدرة إليها 715 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 48.9% من إجمالي الكمية المصـدرة من أول الموســم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) من عام 2023.

وبلغ إجمالي كميـة المسـتهلك مـن الأقطـان المحلية 54.3 ألف قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) من عام 2023 مقابـل 148.8 ألف قنطـار متري (سبتمبر/ أغسطس ) عام 2022، بنسبة انخفاض قدرهـا 63.5%، وذلك بسبب زيادة نسبة الصادرات.

وسجل إجمالي المخـزون الفعلي مـن القــطـن الشـعـر 504.4 ألف قنطـار متري في 31 أغسطس عام 2023 مقابل 538.8 ألف قنطـار متـري في 31 أغسطس عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4%.

وبلغنت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط 430.8 ألف قنطار متـري بنسبة قدرها 85.4%، ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 394.9 ألف قنطار متـري بنسـبة قدرها 78.3% من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشـعر في 31 أغسطس عام 2023.

وتتركز النسبة العالية من القطن المخزون في ليلة 31/8/2023 في محافظة الدقهلية، حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 118.8 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 23.6%، تليها محافظة الغربية 100.3 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 19.9% من إجمالى الأقطان الموجـودة هذا الموسم.

بلغ إجمالى المخزون الفعلي من القطن الشعر للأقطان المستوردة 10.7 ألف قنطار متري في 31 أغسطــس عام 2023 مقابل 11.1 ألف قنطار متري في 31 أغسطس عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.