تراجع مفاجىء في سعر الذهب بنهاية التعاملات خلال ثالث أيام عيد الأضحى

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بشكل طفيف 5 جنيهات بنهاية التعاملات في ثالث أيام عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق.

أسعار الذهب اليوم

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا بشكل طفيف إلى نحو 2313 دولارا للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار 24)، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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