خلال عيد الأضحى.. الهلال الأحمر المصري ينشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات التجمعات والميادين

كتبت- دينا خالد:

قام الهلال الأحمر المصري برفع درجة الاستعداد القصوى منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، احتفالا بعيد الأضحى المبارك وتنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

وبحسب بيان من وزارة التضامن اليوم، قام الهلال الأحمر بنشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات المساجد والتجمعات والميادين والمقاصد السياحية من خلال متطوعي الهلال الأحمر المدربين على تقديم أعلى مستويات الرعاية والتدخلات العاجلة، وذلك على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة آمال إمام القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر انتشر وفق خطة انتشار وتمركز خلال 281 متطوعا مدربا فى اليوم الأول للعيد فى عدد 47 منطقة تجمعات منها 33 مسجدا و14 مكان عام يدعمه فى ذلك أسطول سيارات مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات للتدخل السريع بين الحشود وتقديم التدخلات الأولية اللازمة فى مواجهة حالات الإغماء والإجهاد الحراري.

وأكدت جاهزية الفرق الإسعافية للتعامل مع كافة البلاغات الميدانية وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الأولية .

وأضافت إمام أنه وفق توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات الطوارئ المركزية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين التى تنفذها فرق الطوارئ بالمحافظات أثناء عيد الأضحى المبارك.

هذا ومع الموجة شديدة الحرارة، واصلت فرق المتطوعين نشر التوعية من خلال حملة "صيف آمن " للتوعية بالإسعافات الأولية والتعامل مع الطقس الحار بين رواد التجمعات بالحدائق والمتنزهات والمصايف، وفق البيان.

وبحسب البيان، في إطار سلسلة الجهود والخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين بمصر، قام الهلال الأحمر المصري بتنفيذ خطة لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الفلسطينيين وممارسة عدد من أنشطة الترفية والدعم النفسي لهم خلال أيام العيد.

كما كثف مركز الإمداد الغذائي التابع للهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد بشمال سيناء من نشاطه خلال العيد للعمل على إعداد وتوزيع عدد 30 ألف وجبة ساخنة على مدار أيام العيد للأشقاء الفلسطينيين المتواجدين بشمال سيناء وأماكن الاستشفاء.

كما يستهدف الهلال توزيع 9 آلاف طرد من السلال الغذائية الجافة عليهم خلال أيام العيد، وفق البيان.

هذا وقد نظم الهلال الأحمر بالتوازي وبالشراكة مع كيدزانيا القاهرة وسلسلة مطاعم بوتشر برجر يومًا ترفيهيًّا للأبناء بدور الرعاية التابعة للهلال الأحمر بالقليوبية شمل اليوم فقرات ترفيهية وغنائية ورسم وجه للأطفال، بحسب البيان.