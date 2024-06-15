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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت (موقع وسمي)

01:31 م السبت 15 يونيو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و64 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 390 جنيها.
سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و200 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و 290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.

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