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ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:38 ص السبت 15 يونيو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 149 جنيه، بارتفاع 6.07 جنيه.
كرتونة البيض البلدي: 160 جنيه، بزيادة 10.15 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي البيض البلدي
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