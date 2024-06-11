ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 65 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 210 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 310 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.