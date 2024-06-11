بعد ارتفاعه.. سعر الدولار في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، مقارنة بأسعار أمس.

كان سعر الدولار ارتفع بين 8 قروش و11 قرشا في بنوك أمس.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع.

بنك مصر: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.