إعلان

BBC

بعد ارتفاعه.. سعر الدولار في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:30 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

سعر الدولار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، مقارنة بأسعار أمس.

كان سعر الدولار ارتفع بين 8 قروش و11 قرشا في بنوك أمس.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع.

بنك مصر: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط ببداية التعاملات

إعلان

إعلان

* رسميا.. الإسكان تعلن طرح شقق مشروع فالي تاورز في حدائق أكتوبر و"الاستلام فوري"