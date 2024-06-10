ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر الجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و63 جنيها، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و135 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 220 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 310 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.