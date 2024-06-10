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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:46 ص الإثنين 10 يونيو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 111.29 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 100.21 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.38 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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