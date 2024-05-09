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ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال منتصف التعاملات ؟

02:56 م الخميس 09 مايو 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2053 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2648 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3530 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2312 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24
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