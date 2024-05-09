ارتفاع البطاطس والفاصوليا بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 6 و10 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و 10 جنيهات، بزيادة 3 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و 10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 10 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الملوخية بين 6 و 10 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و 10 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 و10 جنيها.

البسلة بين 20 و 26 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3.5 و 5.5 جنيها.

اليوسفي بين 4 و 9 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 16 و 22 جنيها.

الجوافة بين 15 و35 جنيه.