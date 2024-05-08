ارتفاع اللحوم والفول وتراجع الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار العديد من السلع الأساسية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.99 جنيه، بانخفاض 9 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 50.26 جنيه، بزيادة 15.93 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.9 جنيه، بزيادة 5.9 جنيه.



لتر زيت عباد الشمس: 86.48 جنيها، بزيادة 21.48 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.66 جنيها، بزيادة 2.33 جنيه.



كيلو المكرونة المعبأة: 14.96 جنيها، بانخفاض 7.21 جنيه.



كيلو العدس المعبأ: 63.12 جنيها، بزيادة 3.12 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.64 جنيها، بانخفاض 36 قرش.

لتر زيت الذرة: 103.49جنيها، بزيادة 14.32 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: 375.93 جنيها، بزيادة 77 جنيها.



كيلو الدواجن الطازجة: 101.84 جنيها، بانخفاض 3.52 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.42 جنيها، بزيادة 42 قرش.

كيلو الفول السائب: 43.51 جنيها، بانخفاض 5.51 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.25 جنيها، بانخفاض 21.75 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 261.29 جنيها، بزيادة 16.29 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.24 جنيها، بانخفاض 5.76 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 107.01 جنيها، بزيادة 34.31 جنيه.