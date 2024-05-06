سعر عيار 21 يتخطى 3 آلاف جنيه اليوم الاثنين خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2050 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2636 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2324 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة بنسبة 1%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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