خريطة الأسعار: استقرار السلع الأساسية والذهب اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار العديد من السلع الأساسية بشكل كبير في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما شهدت أسعار الذهب استقرار أيضا بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات

"حديد عز" يتخطى 41 ألف جنيه للطن اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار الأرز والسكر واللحوم الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

أسعار السمك بسوق الجملة اليوم الاثنين بشم النسيم

تعرف على أسعار البيض اليوم الاثنين بشم النسيم (موقع رسمي)