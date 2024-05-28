خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار الأرز والزيت والذهب اليوم الثلاثاء

كتب- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والزيت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الأرز والفول والزيت اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

قفز 20 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

ارتفاع البلطي والمكرونة السويسي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع البطاطس والبصل بسوق العبور اليوم الثلاثاء

سعر طن "حديد عز" يرتفع اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض تتراجع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)