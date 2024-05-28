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البورصة تواصل الهبوط مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:51 م الثلاثاء 28 مايو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.34% عند 27194 نقطة ، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 33.55 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 120.08 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 153.64 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط بشكل كبير مع بداية تداولات جلسة اليوم، وقلص خسائره بمنتصف التعاملات.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.91% عند 27.287 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

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