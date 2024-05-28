إعلان

BBC

ارتفاع البلطي والمكرونة السويسي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

11:26 ص الثلاثاء 28 مايو 2024

سمك البلطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري، بينما تراجع سعر السمك السبيط والكاليماري، والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 66 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 140 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 390جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و 210 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 110و310 جنيهات، بزيادة 30 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.

البلطي المكرونة السويسي سوق العبور الكابوريا الكاليماري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإحصاء : 13.9 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والصين خلال 2023

إعلان

إعلان

* الثانوية العامة حصريا.. "مصراوي" و"أشطر" يطلقان أقوى سلسلة مراجعات مجانية
* أسعار الثوم تقفز إلى 70 جنيها.. والشعبة توضح الأسباب
* أمطار وحجب أشعة الشمس.. بيان مهم بشأن طقس الساعات المقبلة