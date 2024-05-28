ارتفاع البلطي والمكرونة السويسي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري، بينما تراجع سعر السمك السبيط والكاليماري، والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 66 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 140 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 390جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و 210 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 110و310 جنيهات، بزيادة 30 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.