ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو الطماطم والبطاطس والفلفل الرومي والليمون والبرتقال والجوافة، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو الفاصوليا والباذنجان والملوخية والخيار.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 4.5 و 13 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل بين 4.5 و6.5 جنيه.

الكوسة بين 8 و 10 جنيه.

الفاصوليا بين 7 و14 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و 14 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و 8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4.5 و 7.5 جنيها، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 4 و14 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 25 و 35 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.