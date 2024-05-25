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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

11:29 ص السبت 25 مايو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستواها أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و67 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيه و210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 و300 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سوق العبور المأكولات البحرية الموقع الرسمي لسوق العبور سعر كيلو السمك البلطي
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