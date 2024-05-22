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BBC

هبوط كبير في سعر "حديد عز" بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:05 ص الأربعاء 22 مايو 2024

أسعار الحديد

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39669.23 جنيها، بتراجع 973.95 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41681.58 جنيها، بتراجع 1276.56 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2276.91 جنيها، بتراجع 26 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد
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