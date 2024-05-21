ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بتعاملات المساء؟

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بتعاملات المساء، عند مستوى منتصف تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2113 جنيها للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 18 ثابتا عند 2717 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3170 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3623 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 25360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2430 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 0.21%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب