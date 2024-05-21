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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21 مايو

03:28 م الثلاثاء 21 مايو 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3606 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3652 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3196 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2739 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25560 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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