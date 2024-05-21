إعلان

BBC

زيادة جديدة بسعر "حديد عز" اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:44 ص الثلاثاء 21 مايو 2024

أسعار الحديد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

كان سعر طن الحديد بشركة حديد عز ارتفع أمس، ليواصل صعوده اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40643 جنيها، بزيادة 915 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42958 جنيها، بزيادة 926 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2303 جنيهات، بزيادة 46 جنيها.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تراجع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

إعلان

إعلان

* تطبيع مع السعودية.. تفاصيل مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب في غزة
* بأسماء الشوارع.. أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بـ4 أحياء في القاهرة
* معدية أبو غالب.. تفاصيل صادمة وخطأ قاتل ارتكبه المتسبب في الحادث