زيادة جديدة بسعر "حديد عز" اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

كان سعر طن الحديد بشركة حديد عز ارتفع أمس، ليواصل صعوده اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40643 جنيها، بزيادة 915 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42958 جنيها، بزيادة 926 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2303 جنيهات، بزيادة 46 جنيها.